حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش جرائم الحرب الإسرائيلية داخل غزة .. الأحد

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه ،اجتماعا هاما بعد غدا الأحد لمناقشة جرائم الحرب التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ،ومحاولات التهجير القسري للسكان من منازلهم ،واستخدام سلاح الفسفور الأبيض لإبادة الفلسطينيين .

وأكد الدكتور جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،أن الجيش الإسرائيلي هو المسئول عن الانفجار الذى وقع فى مستشفي المعمداني والذى أدي إلي وقوع 500 قتيل من بينهم كثير من الأطفال.

وأشار النائب الدكتور جميل حليم إلي أن إلغاء القمة الرباعية والتى كان من المقرر إقامتها فى دولة الأردن دليل حقيقى عن الرفض العربي للجرائم غير الإنسانية التى ترتكب داخل قطاع غزة.

وسأل النائب الدكتور جميل حليم عن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بجوار إسرائيل رغم الانتهاكات وجرائم الحرب التى ترتكبها داخل قطاع غزة .

وقال :هى من الأولي للرئيس الأمريكي بايدن الجلوس فى تفاوضات مع الدول العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطنين أم التحدث ومخاطبة القوى العظمي بالعالم لوقف نزيف الحرب.

وشدد الدكتور جميل حليم على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني ومطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الراهن ،لاسيما فى ظل المخاطر الإنسانية التى يتعرض لها قطاع غزة.