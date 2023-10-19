ظاهرة جوية 3 ساعات .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين في الفترة الحالية، في ضوء ما تمر به مصر من فترة انتقالية في حالة الطقس من ارتفاع كبير في درجات الحرارة إلى موجة من التقلبات، إلى حالة من الاستقرار في الطقس في الفترة الراهنة.

ومن جانبها تحرص هيئة الأرصاد الجوية إلى رصد كل ما هو جديد في حالة الطقس وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء من خلال بياناتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال برامج التوك شو أو من خلال التصريحات الصحفية، وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية في الساعات الماضية:

حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة في مصر، إذ جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حارعلى جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير عاجل من الأرصاد

وقدمت الدكتورة منار غانم، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير بدرجات الحرارة في الوقت الحالي، حيث حذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح في فترات الليل وساعات الفجر والصباح الباكر.

وأضافت “غانم”، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع من خلال قناة “الأولى”، أن من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 21 و 22 درجة مئوية، لافته إلى أن فترات الليل يسودها جو بارد في أغلب محافظات الجمهورية.

3 ظواهر جوية في الطقس

وبحسب ما جاء في بيانات هيئة الأرصاد الجوية، فإن توجد ظاهرة جوية متمثلة في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، خلال 3 ساعات من 4 إلى 7 صباحا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات والمركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة من تلك الشبورة المائية المتواجد في الطقس.