تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

يهتم الكثير بالبحث عن نشرة الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة، للتعرف على درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب الصعيد.

الأرصاد

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حالة الطقس ليلا

وكشفت الأرصاد في بيانها عن أنه يسود طقس لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ظاهرة جوية

وبحسب بيان الأرصاد ، توجد ظاهرة جوية متمثلة في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، خلال 3ساعات من 4 إلى 7 صباحا، وحذرت قائدي المركبات من القيادة بسرعة وضرورة التوقف حال كثافة الشبورة.

شبورة مائية

كما أن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر ، بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 21

وادى النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 19

دمياط 29 20

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 21

العريش 27 20

رفح 27 21

رأس سدر 31 20

نخل 27 13

كاترين 24 12

الطور 28 23

طابا 29 20

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 28 19

السلوم 30 18

سيوة 30 15

رأس غارب 30 23

الغردقة 31 24

سفاجا 30 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 32 22

حلايب 28 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 29 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 30 17

سوهاج 31 19

قنا 31 19

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 35 20

