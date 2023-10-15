أمطار على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس كان هناك سقوط على المحافظات الساحلية، سواء الإسكندرية ومطروح والعريش والرفح، متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار اليوم، نتيجة منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، إن الأمطار قد تمتد لمحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ولكنها ستكون بشكل خفيف، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الخريفية بدأت في التأثير على محافظات الجمهورية، مؤكدة أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تسجل 28.