3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

يبحث الملايين عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، من هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار على بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تحت مستوى 30 درجة على القاهرة.

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حالة الطقس اليوم بالقاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، جاء في نشرة الهيئة أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

طقس مائل للبرودة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3ظواهر جوية

وكشف بيان الأرصاد ، عن الظواهر الجوية والتي تشمل 3 ظواهر وهي:

1 - تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء

شبورة مائية

2- فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري.

أمطار

3- تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد في بيانها عن أنه النسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 28 21

6 أكتوبر 29 21

بنهــــا 28 22

دمنهور 27 21

وادي النطرون 28 22

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 27 22

الزقازيق 28 22

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 21

دمياط 26 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 13

كاترين 22 16

الطور 28 20

طابا 28 24

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 26 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 29 17

رأس غارب 32 24

الغردقة 32 24

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 25

حلايب 30 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 29 19

بني سويف 30 19

المنيا 30 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 34 23

الوادي الجديد 33 19

أبوسمبل 36 24