أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

مفاجأة عن حالة الطقس كشفتها الأرصاد

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت وخلال الساعات القادمة، وذلك على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم السبت وعلى مدار هذا الأسبوع ستتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير.

ما يزيد من فرص الأمطار وكمياتها على المحافظات الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار إلى محافظات من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وذلك في صورة أمطار خفيفة مع انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

وعن الأمطار المتوقعة اليوم السبت، فستكون بين الخفيفة والمتوسطة، وستتأثر بها محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء.

وتكون فرصة سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من (٥٠ إلى٦٠٪) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون المدن الداخلية فيها الأمطار خفيفة.

ونوهت غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدًا الأحد، مشيرة إلى أن فور غياب أشعة الشمس وبداية الليل تنخفض قيم الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث بدأنا نشعر بالبرودة في هذه الأوقات خلال هذا الأسبوع.

ويتميز طقس اليوم بأنه مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى خلال الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

وتنشط الرياح اليوم، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف خلال ساعات الليل المتأخرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت غانم أننا نعيش أجواء خريفية، نشعر بها على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وتعتبر الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على المحافظات الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في فترات النهار وخاصة الظهيرة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22، درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة،

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة.