هجمة شتوية| الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بتعمق منخفض جوي بجانب التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة من البحر المتوسط، ما يساعد على زيادة فرص الأمطار على المناطق الساحلية.

وأضافت “غانم”، في تصريحات متلفزة، اليوم، السبت، أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش ومدن من القناة ووسط سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن سقوط الأمطار بدأ بالفعل على بعض المناطق، منوهة إلى أن اليوم يشهد أيضًا انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على مدار هذا الأسبوع ما بين 28 و29 درجة مئوية.

