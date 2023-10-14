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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

فيما حذرت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، من أنه بداية من اليوم السبت وعلى مدار هذا الأسبوع ستتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير؛ وبالتالي فرص الأمطار وكمياتها ستزيد على المحافظات الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

ولفتت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار قد تمتد إلى محافظات من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى في صورة أمطار خفيفة مع انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.
 

أماكن سقوط الأمطار
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار اليوم ستكون بين الخفيفة والمتوسطة، ومن المحافظات التي ستتأثر بالأمطار مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء، لافتة إلى أن المدن الداخلية تكون فيها الأمطار خفيفة، منوهة بأن فرص المطار مستمرة غدًا أيضًا.

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