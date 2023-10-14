ناسا تطلق مهمة فضائية لاستكشاف كويكب «سايكي» الغامض| شاهد

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مهمة إلى كويكب سايكي البعيد الذي لم تتم دراسته حتى اليوم وذي التركيبة المعدنية، فيما يعتقد العلماء أنه قد يشكّل نواة جرم فلكي قديم.

انطلق مسبار "سايكي" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، على صاروخ "فالكون هيفي" من ابتكار شركة "سبايس إكس".

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وستكون الرحلة للوصول إلى "سايكي" طويلة، إذ يقع هذا الكويكب في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات، بين مداري المريخ والمشتري.

وسيقطع مسبار ناسا حوالى 3,5 مليون كيلومتر للوصول إليه، مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029.

