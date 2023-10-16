عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من هذه الظاهرة خلال ساعات| الأرصاد تكشف طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من نشرة الأرصاد الجوية ، إذ تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارى أقل من 30 درجة رسميا على القاهرة . 

موضوعات متعلقة:

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق| فيديو

الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس بالقاهرة اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد ، يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس بالقاهرة اليوم

 بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من ظاهرة جوية

وبحسب نشرة الأرصاد، يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة 

وحذرت الأرصاد من القيادة بسرعة في وقت الشبورة ، وضرورة اتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء لانخفاض مستوى الرؤية.

أماكن الأمطار 

وكشف بيان الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحرين ، إذ تكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 20
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 21
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 28 21
الزقازيق 28 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 28 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 22 16
الطور 28 20
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 26 20
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 19
السلوم 27 18
سيوة 28 16
رأس غارب 31 22
الغردقة 30 23
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 25
شلاتين 32 25
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 19
قنا 33 20
الأقصر 32 19
أسوان 34 21
الوادي الجديد 33 19
أبو سمبل 33 22

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة اليوم الامطار شبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خده غسيل ومكوي ..المصريون يشيدون بحوار الإعلامي أحمد موسي مع متحدث الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

خلوا بالكم.. الأرصاد: أمطار تضرب 7 محافظات خلال ساعات.. وتحذيرعاجل للمواطنين

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

أمطار على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

ترشيحاتنا

عاجل.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها

شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

تخريج الدفعة الأولى من مركز الدراسات اللاهوتية بطموه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ