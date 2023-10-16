تحذير من هذه الظاهرة خلال ساعات| الأرصاد تكشف طقس اليوم

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من نشرة الأرصاد الجوية ، إذ تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارى أقل من 30 درجة رسميا على القاهرة .

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حالة الطقس بالقاهرة اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد ، يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس بالقاهرة اليوم

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من ظاهرة جوية

وبحسب نشرة الأرصاد، يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة

وحذرت الأرصاد من القيادة بسرعة في وقت الشبورة ، وضرورة اتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء لانخفاض مستوى الرؤية.

أماكن الأمطار

وكشف بيان الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحرين ، إذ تكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 28 21

المنصورة 28 21

الزقازيق 28 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 31 21

نخل 28 13

كاترين 22 16

الطور 28 20

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 25

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 28 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 30 23

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 25

شلاتين 32 25

حلايب 30 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 29 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 30 18

سوهاج 31 19

قنا 33 20

الأقصر 32 19

أسوان 34 21

الوادي الجديد 33 19

أبو سمبل 33 22