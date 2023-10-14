3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 15 أكتوبر، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

كما نشرحة الصفح الرسمي لـ هيئة الأرصاد على فيسبوك فيديو لهطول الأمطار على مدينة دمنهور في محافظة البحيرة منذ قليل.

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وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 28 21

6 أكتوبر 29 21

بنهــــا 28 22

دمنهور 27 21

وادي النطرون 28 22

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 27 22

الزقازيق 28 22

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 21

دمياط 26 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 13

كاترين 22 16

الطور 28 20

طابا 28 24

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 26 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 19

السلوم 27 18

سيوة 29 17

رأس غارب 32 24

الغردقة 32 24

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 25

حلايب 30 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 29 19

بني سويف 30 19

المنيا 30 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 34 23

الوادي الجديد 33 19

أبوسمبل 36 24