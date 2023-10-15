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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

صدى البلد

   يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا /الاثنين/ طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 20
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 21
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 28 21
الزقازيق 28 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 27 21 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 28 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 22 16
الطور 28 20
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 26 20
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 19
السلوم 27 18
سيوة 28 16
رأس غارب 31 22
الغردقة 30 23
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 25
شلاتين 32 25
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 19
قنا 33 20
الأقصر 32 19
أسوان 34 21
الوادي الجديد 33 19
أبو سمبل 33 22


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 38 25
المدينة المنورة 38 24 
الرياض 39 22
المنامة 37 29
أبوظبي 37 27
الدوحة 38 29
الكويت 39 24
دمشق 26 09
بيروت 26 22
عمان 22 14
القدس 22 15
غزة 26 19
بغداد 32 21
مسقط 34 28
صنعاء 26 11
الخرطوم 39 27
طرابلس 29 20
تونس 30 20
الجزائر 26 18
الرباط 27 19
نواكشوط 39 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 22 8
إسطنبول 20 14
إسلام آباد 21 14
نيودلهي 30 20 
جاكرتا 36 26
بكين 20 8
كوالالمبور 32 24
طوكيو 25 15
أثينا 27 16
روما 24 16
باريس 14 6
مدريد 21 15
برلين 11 4
لندن 13 8
مونتريال 14 9
موسكو 9 2
نيويورك 16 10
واشنطن 15 8
أديس أبابا 25 11
 

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