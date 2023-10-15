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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا ما زالنا في فصل الخريف، وهو موسم لسقوط الأمطار في جهورية مصر العربية، وهناك حالة من عدم الاستقرار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن المنخفض الجوي مستمر حتى الأيام المقبلة، ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة في بعض الأماكن، ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار .

سقوط الأمطار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار في رفح والعريش وغزة أيضا، بداية من غد الإثنين، منوهة بأن هناك مناطق تشهد أمطارا شديدة تصل إلى حد السيول.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، يكون مائل للحرارة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء  معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .

ويشهد الطقس غدا، انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخره من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

من المتوقع، أن يشهد الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى و مدن القناة على فترات متقطعة .

لتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:-


القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية .
السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية . 
جنوب سيناء ٣٢  درجة مئوية. 
شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد الأرصاد الجوية مصر المنخفض الجوي الخريف

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