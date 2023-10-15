خلوا بالكم.. الأرصاد: أمطار تضرب 7 محافظات خلال ساعات.. وتحذيرعاجل للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء الخريفية تسود فترة النهار، بينما تسود الأجواء المائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.



وحذرت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم الأحد، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر

طقس الـ 72 ساعة القادمة



وأشارت إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح غير مثير للرمال والأتربة يساعد على المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع وجود ظاهرة الشبورة المائية، لافتة إلى أن فرص الأمطار متوقع استمرارها حتى منتصف هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء.



خريطة سقوط الأمطار اليوم



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم توجد فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والتي بدأت بالفعل على محافظة الإسكندرية وتقدمت إلى محافظة البحيرة ومتوقع استمرار الأمطار على مدار اليوم في الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وقد تمتد الأمطار إلى الأماكن الداخلية بكميات أقل على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.