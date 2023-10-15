تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا، ولكن هذه الفترة تشهد أسعار الذهب تحركات جديدة، حيث وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها، وعيار 21 سجل 2340 جنيهًا، بعد أن وصل لـ 2240 جنيه.



أسعار الذهب

فيما قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 15-10-2023.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيه.

ومن جانبه أعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن آخر المستجدات بشأن مبادرة الذهب بدون جمارك.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطياً نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

الحد الأقصى 10 آلاف

وأشار إلى أن الذهب المسموح به هو للاستخدام الشخصي، وهناك مرونة في التعامل مع القادمين من الخارج، موضحًا أن الحد الأقصى 10 آلاف دولار مقارنة بالعملة الأجنبية او المعادن او الطرق الشرعية مثل البنوك.

