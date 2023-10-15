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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا بدأ منذ أمس، وهذا أدى إلى سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المحافظات المطلة على البحر المتوسط  منها الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع استمرار تعمق المنخفض الجوي على مصر  مع وجود كتل هوائية شمالية رطبة تساعد بشكل كبير في تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم توجد فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والتي بدأت بالفعل على محافظة الإسكندرية وتقدمت إلى محافظة البحيرة ومتوقع استمرار الأمطار على مدار اليوم في الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وقد تمتد الأمطار إلى الأماكن الداخلية بكميات أقل على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء الخريفية تسود فترة النهار، بينما تسود الأجواء المائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.
 

 

مفاجأة عاجلة بشأن طقس الـ 72 ساعة القادمة
 

وأشارت إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح غير مثير للرمال والأتربة يساعد على المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع وجود ظاهرة الشبورة المائية، لافتة إلى أن فرص الأمطار متوقع استمرارها حتى منتصف هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء.

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