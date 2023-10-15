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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطني يوضح طريقة التبرع لدعم أهالي فلسطين

أرشيفية
أرشيفية

أجاب عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن سؤال “ازاي نقدر نتبرع لأهالي فلسطين؟”، قائلًا: إن القوافل التي انطلقت أمس كانت البداية وأن التحالف الوطني مازالت أبواب كافة مؤسساته مفتوحة لمن يريد دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه من يريد التبرع عليه متابعة كافة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسات التحالف الوطني.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أن التبرعات تشمل التبرع بالدم والمساعدات العينية والنقدية، لافتًا إلى أن التحالف الوطني منذ بدايته وهو يعمل على قواعد استراتيجية مهمة ومنها التخطيط الجيد لمعرفة الاحتياجات وتلبيتها، بجانب إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في عملية التنفيذ، مؤكدًا أن هذه القواعد ينتج عنها سرعة في الأداء والاستجابة.

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