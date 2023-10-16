الأرصاد: أمطار متوقعة على هذه المناطق اليوم.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك استمرار لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأضافت منار غانم:" هذا المنخفض يؤدي إلى تواجد السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وتكون الأمطار متوسطة وتسقط أيضا على بمطروح والعلمين والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري".

وأكملت منار غانم :" قد تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري وتكن من خفيفة لمتوسطة وتكون على فترات متقطعة من اليوم".

ولفتت منار غانم:" درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتسجل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية ونشهد طقس خريفي مائل للحرارة ومعتدل على السواحل الشمالية ".