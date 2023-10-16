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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار متوقعة على هذه المناطق اليوم.. فيديو

أمطار
أمطار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

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وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية  في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك استمرار لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".

 

وأضافت منار غانم:"  هذا المنخفض يؤدي إلى تواجد السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ".

 

وتابعت منار غانم :"  من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وتكون الأمطار متوسطة وتسقط أيضا على بمطروح والعلمين والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري".

 

وأكملت منار غانم :" قد تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري وتكن من خفيفة لمتوسطة وتكون على فترات متقطعة من اليوم".

 

ولفتت منار غانم:"  درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتسجل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية ونشهد طقس خريفي مائل للحرارة ومعتدل على السواحل الشمالية ".

الأرصاد الطقس امطار درجات الحرارة اخبار التوك شو

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