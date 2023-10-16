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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان الأرصاد.

وفيما يلي بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 20
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 21
وادي النطرون 29 21
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 29 21
الزقازيق 28 21
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 28 21 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 20
العريش 28 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 12
كاترين 23 15
الطور 30 22
طابا 29 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 19
السلوم 27 18
سيوة 28 16
رأس غارب 31 21
الغردقة 32 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 16
أسيوط 30 17
سوهاج 31 19
قنا 32 20
الأقصر 33 19
أسوان 34 20
الوادي الجديد 32 18
أبوسمبل 33 21

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة شبورة

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