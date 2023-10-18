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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

الأمطار - ارشيفية
الأمطار - ارشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم، بعد أن شهدت عدة محافظات أمس سقوط أمطار متوسطة.

خريطة سقوط الأمطار 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار 

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

ويسود اليوم الأربعاء، بحسب الأرصاد  طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 29 22
6 أكتوبر 30 21
بنهــــا 29 22
دمنهور 28 22
وادي النطرون 29 22
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 28 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 28 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 31 20
العريش 29 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 12
كاترين 23 15
الطور 30 22
طابا 29 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 26 20
مطروح 25 19
السلوم 26 17
سيوة 29 16
رأس غارب 31 21
الغردقة 32 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 31 17
أسيوط 30 17
سوهاج 31 19
قنا 32 20
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادي الجديد 32 18
أبوسمبل 33 21
 

الأرصاد امطار سقوط الأمطار السواحل الشمالية حالة الطقس اليوم بالقاهرة

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