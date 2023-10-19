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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نتضامن مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان يتضامنون مع القضية الفلسطينية

نظم طلاب كليات جامعة حلوان اليوم وقفة تضامنية غضبا مما فعله الكيان الإسرائيلى بسبب الاحداث المستمرة بقطاع غزة خاصك حادث قصف مستشفي المعمداني أول أمس، الثلاثاء، ورفع الطلاب العلم الفلسطينى وسط هتافات ضد ما يفعله هذا الكيان مع المدنيين والأطفال فى غزة.

وجاءت الوقفة للتنديد بما يفعله كيان الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وتابع الدكتور السيد قنديل أن المصريين يرفضون تصفية القضية الفلسطينية وأي محاولات لتهجير الفلسطنين قسريا من ارضهم، وأن الشعب المصري يقف وراء الشعب الفلسطيني ويتضامن معه بكل الوسائل المتاحة.  

وأعلن رؤساء الجامعات المصرية تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. 

ففي سوهاج، أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الذي بدا اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا، تأييده لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر؛ تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن النعماني، قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الإسماعيلية، عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا طارئا /الأربعاء/ مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية؛ للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين.

وقام رئيس الجامعة بتفقد جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض.

وأشار مندور إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين وتلقي العلاج طبقا لحالتهم. 

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