اعتراف بالفشل.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها رهن المقاومة الفلسطينية

قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا جمليئيل، اليوم الخميس، إن أولوية الحكومة هي إعادة جميع الأسري لدي حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إلى إسرائيل.

واعترفت جمليئيل، في مقابلة مع راديو تايمز البريطاني، إن “إسرائيل لم تنجح بجعل مواطنيها آمنين… وبالطبع، نعتذر عن ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مؤكدا أن هناك ما لا يقل عن 203 أسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت حماس قالت إن 250 شخصا محتجزون كأسرى في غزة، وسيتم إطلاق سراحهم “عندما تتغير الظروف”.

بدورها، أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة، منخفض جدا.

وأوضحت "نيوزويك”، نقلا عن المسؤول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه، أن “إسرائيل تعتبر المسؤولة عن عملية إنقاذ الأسرى، وتخطط لتنفيذ هذه المهمة بشكل مستقل”.

وقال المسؤول الأمريكي: "هناك إدراك قاتم بأن احتمالية إنقاذ جميع الأسرى منخفضة للغاية.. علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ".