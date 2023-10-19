عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تكشف وجود بق الفراش في منزلك

بق الفراش
بق الفراش

يعد بق الفراش من الحشرات التي تتقن الاختباء وتتوغل داخل الأغطية والأثاث ويصعب التخلص منها

ووفقا لما جاء في موقع integrumservices يمكنك البحث عن هذه العلامات الشائعة التى تكشف عن بق الفراش:

أعراض لو ظهرت في الشرج لازم تعمل فحص السرطان بسرعة

نفسيته تعبت ..آخر تطورات الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر

اللدغات  
تعيش بق الفراش عن طريق تغذية دماء الحيوانات ذات الدم الحار لذلك أثناء استلقاءك في السرير ليلاً، قد تكون هدفًا رئيسيًا لتناول العشاء
ابحث عن لدغات حمراء تسبب الحكة في المناطق المكشوفة، بما في ذلك ذراعيك ورقبتك ووجهك وقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي بسبب لدغات بق الفراش

الدم  
علامة أخرى شائعة لبق الفراش هي وجود بقع صغيرة من الدم على الفراش ويمكن أن يكون هذا إما دمًا من المكان الذي تم عضك فيه أو من بق الفراش إذا سحقته عن طريق الخطأ أثناء نومك.

البراز 
لسوء الحظ، أينما ذهبوا، فإن بق الفراش سيترك وراءه سلسلة من البراز ونظرًا لحجم المخلوقات، قد يكون من الصعب رؤيتها، لكن ابحث عن البقع البنية الصغيرة على فراشك

بق الفراش البقع البنية الحشرات لدغات بق الفراش الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

القاهرة الإخبارية : فتح معبر رفح غدا

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

سعر الذهب اليوم الخميس 19- 10- 2023

ورطة لـ الأهلي أمام سيمبا| الخطيب يصدم مدرب "الأحمر".. وكولر يهاجم الكاف

مصادر: الأمم المتحدة وزعماء 11 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة مصر للسلام السبت المقبل

موضوعات متعلقة

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها قبل النوم

المسكنات مش نافعة ..زيت غير متوقع لعلاج آلام اللثة

غير تقليدية ورخيصة.. 3 طرق غير متوقعة لعلاج الصداع

برج السرطان.. وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023| تخلص من الأفكار السلبية

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023| مفاجأة رومانسية هتفرحك

برج الميزان.. وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023: هتقابل حب جديد

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023: ما تفرضش رأيك عاطفيا

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023|تلتقى بشخص مميز

ترشيحاتنا

خطر كبير.. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها حول العالم

هل سيناريو الاجتياح البري لقطاع غزة لا يزال قائما؟..العميد سمير راغب يجيب

نزوح 300 ألف إسرائيلي بسبب الاشتباكات

الأمين العام للأمم المتحدة: أحداث غزة تفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي

إغلاق السفارة الأمريكية.. مظاهرات عنيفة في تركيا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

5 سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ