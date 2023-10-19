علامات تكشف وجود بق الفراش في منزلك

يعد بق الفراش من الحشرات التي تتقن الاختباء وتتوغل داخل الأغطية والأثاث ويصعب التخلص منها

ووفقا لما جاء في موقع integrumservices يمكنك البحث عن هذه العلامات الشائعة التى تكشف عن بق الفراش:

اللدغات

تعيش بق الفراش عن طريق تغذية دماء الحيوانات ذات الدم الحار لذلك أثناء استلقاءك في السرير ليلاً، قد تكون هدفًا رئيسيًا لتناول العشاء

ابحث عن لدغات حمراء تسبب الحكة في المناطق المكشوفة، بما في ذلك ذراعيك ورقبتك ووجهك وقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي بسبب لدغات بق الفراش

الدم

علامة أخرى شائعة لبق الفراش هي وجود بقع صغيرة من الدم على الفراش ويمكن أن يكون هذا إما دمًا من المكان الذي تم عضك فيه أو من بق الفراش إذا سحقته عن طريق الخطأ أثناء نومك.

البراز

لسوء الحظ، أينما ذهبوا، فإن بق الفراش سيترك وراءه سلسلة من البراز ونظرًا لحجم المخلوقات، قد يكون من الصعب رؤيتها، لكن ابحث عن البقع البنية الصغيرة على فراشك