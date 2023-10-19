31 دولة و3 منظمات عالمية تعلن المشاركة بقمة القاهرة للسلام.. فيديو

أفادت اقناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن تؤكد حضورها لقمة القاهرة للسلام .

مجهودات التحالف الوطني لدعم غزة

واستمرت مؤسسات التحالف الوطني، للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين، في التواجد على معبر رفع البري رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”.

وظهر الشباب رافعاً لافتات تطالب بسرعة ايصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفتح معبر رفح.

ونظم كل من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري ومؤسسة أبوالعينين وقفة احتجاجية اليوم، قد تطول، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل في غزة و دخول المساعدات الإنسانية.