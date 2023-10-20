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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما السورة التي كان يقرأها الرسول فجر الجمعة؟.. 30 آية غير «الملك»

ما السورة التي كان
ما السورة التي كان يقرأها الرسول فجر الجمعة؟

ما السورة التي كان يقرأها الرسول فجر الجمعة؟ سؤال يغفل عنه الكثيرون خاصة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر، والثلث الأخير من الليل حيث موعد النزول الإلهي. 

ما السورة التي كان يقرأها الرسول فجر الجمعة؟

وقراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة هي واحدة من أهم السنن التي يهجرها البعض حيث أجابت الإفتاء
سؤال: ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟، موضحة أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة سنةٌ داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليها الصحابة والسلف من بعده صلى الله عليه وآله وسلم.

وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُديم ذلك"، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.

وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشَّعْبِي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـ﴿تَنْزِيل﴾ و﴿هَلْ أَتَى﴾".

ولعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرض على أمته أو يظن الناس أنها واجب، وأن العَالِم والمقتَدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض؛ وذلك من باب سد الذرائع كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم، والتحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها.

ولا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتِّباع على كل حال".

فضل سورة يس يوم الجمعة 

كما أن لقراءة سورة يس في يوم الجمعة فضل كبير منها قضاء الحاجة أوالبركة في الرزق، أوسداد الدين، وكشف الكرب، وشفاء المريض، خاصة في ليلة الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل.

ومن ناحيتها، أكدت دار الإفتاء أنه ورد في الأثر «سورة يس لما قرأت له»، وسورة يس قال عنها أهل الله إنها تقضي الحاجة ولا مانع من قرأتها في أي وقت ولا يشترط يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه لا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر، ولا بأس من المواظبة على ذلك.

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دعاء للميت ليلة الجمعة

كما أن دعاء للميت ليلة الجمعة، مما يكثر البحث عنه مع غروب شمس يوم الخميس ودخول ليلة الجمعة ونحن نرصده لما حثنا عنه الشرع الشريف من أهمية الدعاء لأنه جوهر العبادة وبالدعاء يكون العبد قريب من ربه، والحبل الذي يوصل العبد بربه سبحانه وتعالى.

وفي التقرير التالي نرصد دعاء للميت ليلة الجمعة ودعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي ورد فيه الكثير لأهمية هذا اليوم المبارك اللهم يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا ومن الأدعية للمتوفى اللهم انزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا تفاصيل وأدعية كثيرة نعرضها في السطور المقبلة.

ومن دعاء للميت ليلة الجمعة ما يلي:

1- اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

2- اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

3-  اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره و دعاء يوم الجمعة للمريض إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

4- اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منهم ولد صالح يدعو له”، وبهذا يتضح أن أفضل ما تقدمه للمتوفي هو الدعاء له وخاصةً يوم الجمعة اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

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دعاء لأبي المتوفي

اللهم في يوم الجمعة ارحم أبي. 

اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع أبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء اللهم في يوم الجمعة أنر قبرا أبي فيه قطعة من قلبي اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات امين يا رب للهم في ليلة الجُمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك اليوم يالله يوم جمعه، وما فقد الأب إلا بترٌ في الروح رحم الله وجهاً أحنُّ إليه ولم أعد أراه، اللهم أرحم أبي حبيبي وأجمعني به في جنات النعيم.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة

دعاء لاخي المتوفي يوم الجمعة ربنا انا نسألك في يوم الجمعة أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين   اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

دعاء للميت يوم الجمعة عمي

دعاء للميت يوم الجمعة عمي في يوم الجمعة يالله إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لاتنسى هب لهم نعيم ورضوانا وسرورا اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

دعاء للزوج المتوفي يوم الجمعة

دعاء للزوج المتوفي يوم الجمعة في يوم الجمعة يالله، ارحم امواتنا رحمةً لا يشقون بعدها ابداً اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين، اللهم اجبر كسر قلوب من فقدو و ارزقهم أجر الصابرين، اللهم اجعل قبر كل من غادر الحياة نوراً وضياء اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين اللهم في يوم الجمعة سر خواطرنا إشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء، إنها الجمعة قد رحل إلى جوارك يا الله فأسألك يا ربي فيها أن تغفر له وترحمه وتآنس وحشته وتوسع قبره وتجعل له في ذلك القبر النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

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