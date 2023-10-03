دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي.. 10 كلمات تنقله من موطن الدود للجنة

لاشك أن دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي يستمد بركته وفضله من شهر ربيع االأول الهجري الجاري ، الذي شهد مولد أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن ثم فإنه يعد أجمل فرحة يمكن إهداؤها للميت في اغتنام نفحات هذا الشهر العظيم حيث انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي الذي يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي، وكذلك دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي أي في أوقات الاستجابة والمباركة.

دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي

ليس دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي ، مجرد كلمات يتوق لها ذلك المتوفي ، وإنما أيضًا يحتاج دعاء للميت في النصف الثاني من شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أولئك الذين يسعون لاتباع السُنة النبوية الشريفة وتقديم العزاء والمواساة والالتزام بوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- من دعاء للميت ، وهناك مجموعة من الصيغ المستحبة من دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي.

ويعد هذا أكثر ما يلجأ إليه أهل الميت وأولاده وخاصة في الذكرى السنوية لوفاته، وذلك للتضرع إلى الله بأن يتقبله في ضيفته برحمته ويكرمه ويحسن إليه وغيره من دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي ترفع مكانته وتريح قلوب المبتلين بفقدانه.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

أفضل دعاء للميت في شهر المولد النبوي

يتذكر الأحياء أحبائهم الأموات من خلال أفضل دعاء للميت في شهر المولد النبوي ، حيث يكون أفضل طريقة لبر الأحباء من الموتى طبقًا للسُنة النبوية الشريفة ، التي أوصت وشددت على ضرورة تذكر الموت والأموات بتلك الأمور المشروعة التي جاء في صدارتها دعاء للميت في شهر المولد النبوي والتصدق له، لأن دعاء للميت في شهر المولد النبوي كما يرحم به الله تعالى ميتهم، فإنه أيضًا يعد أحد أسباب الصبر والثواب لأهل المتوفي الذين أصابهم ألم فراقه، لذا يبحثون عن أفضل دعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.



