أمريكا تستعد لتزويد إسرائيل بمساعدة عسكرية حاسمة.. تفاصيل

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر أمريكية، بأن أمريكا تعتزم إرسال نظامين للدفاع الجوي من طراز "القبة الحديدية" إلى إسرائيل كجزء من اتفاقية إعادة التأجير.

ولفتت “رويترز” إلى أن نقل أنظمة "القبة الحديدية" إلي إسرائيل قد يتم خلال الأيام المقبلة.

وقالت رويترز، نقلا عن مصادر: "أبلغ البنتاجون أعضاء الكونجرس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أنه يعتزم إعادة نظامي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول دفاعي أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة شحنت ما يقرب من مليون طلقة من عيار 7.62 ملم وعشرات الآلاف من الطلقات من عيار 30 ملم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتخزين الذخيرة قبل الغزو البري المتوقع لغزة.

كان تسليم الطلقات جزءًا من صفقة بيع عسكرية سنوية متفق عليها سابقًا من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل. وقد تلقت إسرائيل بالفعل عشرات الآلاف من القذائف عيار 155 ملم من الولايات المتحدة.