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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين سكودا كاميك و اوبل موكا الـ SUV

مقارنة بين سكودا
مقارنة بين سكودا كاميك و اوبل موكا الـ SUV

هناك الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 متوافرة بداخل سوق السيارات المصري، وجاءه هذه السيارات بعد تعثر قطاع صناعة السيارات العالمي في إنتاج السيارات الجديدة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين سكودا كاميك و اوبل موكا الـ SUV بالسوق المصري للسيارات :

  اوبل موكا موديل 2023 بالسوق المصري


1- محرك اوبل موكا موديل 2023 :

تحتاج اوبل موكا موديل 2023 الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، ويصل سعه خزان وقود  اوبل موكا الي 45  لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

  اوبل موكا موديل 2023 بالسوق المصري

تتوافر الفئة الأولي من سيارة  اوبل موكا موديل 2023 بالسوق المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

2- محرك سكودا كاميك الـ SUV :

  اوبل موكا موديل 2023 بالسوق المصري

تستمد سيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة قدرها 11.9 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود  سكودا كاميك الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

  اوبل موكا موديل 2023 بالسوق المصري

تباع الفئة الأولي من سيارة سكودا كاميك موديل 2023 والوحيدة بالسوق المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

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