لماذا تريد إسرائيل تهجير أهالي فلسطين وعلاقته بمخطط إنشاء ميناء على ساحل غزة؟

قال عمرو عمار، كاتب سياسي إن الكيان الصهيوني أصبح دولة هشة صعيفة لا تمتلك من قوتها شيئا، موضحا أن هذه الدولة كشفت يوم 7 أكتوبر حينما ظهر ضعف استخباراتها وقوتها الأمنية والعسكرية في 25 دقيقة .

وتقدم " عمار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد " بخالص التعازي إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف "الكاتب السياسي" أن نتنياهو كشف عن هذا المخطط حينما تفوه بدون قصد عن مصطلح الشرق الأوسط الجديد يوم 7 أكتوبر، إسرائيل تتحدث عن ممر اقتصادي جديد بينها وبين الهند ودول الخليج ، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين لسيناء خطر وجود للدولة المصرية .

المشهد مرعب وخطير

وأوضح عمار أن المشهد مرعب وخطير، ومصر تواجه لأول مرة في تاريخها خطر الوجود، ، وهذا المشروع مقترح منذ عام 2009، مضيفا أن إسرائيل تخطط لإنشاء ميناء على ساحل غزة وإنشاء طرق جديدة لخدمة الممر الاقتصادي الجديد المزمع إنشاؤه مع الهند.

وأردف أن الفكرة لا تقتصر على التهجير فقط، بل أيضا تتضمن فكرة السلام الاقتصادي لإسرائيل ، مضيفا أن الكيان الصهيوني مجرد مستوطنة لأمريكا تنفذ من خلالها أجندتها، الشعب الفلسطيني ومصر يواجهون الولايات المتحدة وليست إسرائيل التي هي مجرد دولة وظيفية