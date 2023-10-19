مستقبل وطن ينظم مؤتمر دعم فلسطين بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية

ينظم حزب مُستقبل ( مؤتمر دعم فلسطين ) بمُشاركة الأحزاب والكيانات السياسية ( حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي ) وبحضور حوالى ١٥٠٠ من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة.

وتبادل مُمثلو الأحزاب والكيانات إلقاء الكلمات المُؤيدة والداعمة للموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية والتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً وإدانة الاعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.