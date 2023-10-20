31 دولة و3 منظمات عالمية تعلن المشاركة بقمة القاهرة للسلام.. والقاهرة الإخبارية: فتح معبر رفح اليوم | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خالد أبو بكر: انتفاضة المصريين غدًا سيكون لها أثرها على العواصم الغربية

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بمشاهد الاصطفاف الوطني للشعب المصري من نقابات ومواطنين و أحزاب، ونواب، قائلًا إن هذا الاصطفاف الوطني بالداخل يطمئن المصريين ويخيف الأعداء.

مصطفى بكري: مصر لن تسمح بالوطن البديل ودعم القيادة السياسية ضرورة.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمريكا تدعم إسرائيل في مخطط التهجير لسيناء والأردن.

خالد مشغل: طالبان هزمت أمريكا ونحن سنغلب إسرائيل

قال خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج في تصريحات تلفيزيونية لفضائية العربية: لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي، أضخم طائرة مساعدات إغاثية مقدمة إلى قطاع غزة مقدمة من بولندا، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

وزير خارجية الأردن: حرمان الأبرياء في غزة من الطعام والغذاء جريمة حرب

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن وقف الحرب في قطاع غزة أصبح ضرورة وأولوية لحماية الأبرياء الذين يعانون ويلات هذه الحرب.

الأمم المتحدة تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

قال السكرتير العام للامم المتحدة انطونيو جويتيريش، اثمن على دور الرئيس السيسي في الأزمة الواقعة في غزة، مشيرا إلي أن الأزمة بدأت عندنا خطفت حماس مجموعة من المدنيين.

القاهرة الإخبارية : فتح معبر رفح غدا

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية ، بفتح معبر رفح غدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

31 دولة و3 منظمات عالمية تعلن المشاركة بقمة القاهرة للسلام.. فيديو

أفادت اقناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن تؤكد حضورها لقمة القاهرة للسلام .

دخول المساعدات لغزة.. وزير الخارجية: أؤكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي دعا على قمة القاهرة للسلام وسنعمل من خلال القمة التي تنعقد السبت المقبل على التوصل لتوافق دولي اتساقا مع المباديء القانونية والإنسانية لخفض التصعيد في غزة .