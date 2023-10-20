نموذج في التفاني.. طفل محارب للسرطان يتبرع بمصروفه للمرضى

قدّم برنامج "مصر تستطيع" تقريرًا عن محمد سعيد، طفل مصري يواجه مرض السرطان، حيث قرر التبرع بمبلغ 2000 جنيه مصري من مدخراته الشخصية التي جمعها في حصالته لصالح أطفال مصابين بالسرطان.

وقال والد محمد سعيد خلال مداخلته في برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر الذي يبث على قناة DMC، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، إن محمد قرر أن يتبرع بجزء من مدخراته اليومية وحتى العيدية التي يحصل عليها، وقام بوضع جزء من هذا المبلغ في حصالته.

وأشار الطفل محمد، الذي يحارب مرض السرطان، إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى للتبرع بالمبلغ، طلب أن يتم التصوير أثناء تنفيذ عملية التبرع، بهدف أن يكون مثالًا يحتذى به لدى الأطفال والناس الأخرى، ويشجعهم على التبرع ومشاركة العمل الخيري.