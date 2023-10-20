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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: مصادر تستبعد فتح معبر رفح اليوم لدخول المساعدات إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصادر قولها إنه من غير المرجح أن يتم فتح معبر رفح البري اليوم لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر للشبكة الأمريكية: "غالبًا لن تمر شاحنات المساعدات الإنسانية من المعبر اليوم".

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن يتم فتح المعبر بحلول يوم السبت المقبل.

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

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وكانت الرئاسة المصرية أكدت أمس  أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي اتفقا أن المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون في قطاع غزة ستبدأ المرور عبر معبر رفح من مصر المجاورة للقطاع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن اللذين تحادثا هاتفيا مساء الأربعاء، اتفقا على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

وكان بايدن أكد قبل ذلك أن إسرائيل وافقت على ذلك. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل لن تمنع المساعدات الإنسانية من مصر طالما أنها تشمل الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

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