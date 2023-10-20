بايدن: سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن أهالي قطاع غزة بحاجة إلى الماء والدواء والغذاء، لافتًا إلى أنه توصل لاتفاق مع إسرائيل لإيصال المساعدات للقطاع.

وأضاف بايدن في كلمة له: "لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين ويستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمان وكرامة وسلام".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سأرسل للكونجرس طلب تمويل طارئ لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي من أجل دعم شركائنا الأساسيين من ضمنهم إسرائيل وأوكرانيا".

وقال بايدن: "لدينا خلافاتنا الداخلية ولكن ينبغي أن نتجاوزها ولا يمكننا ترك إرهبيين مثل حماس تحقيق الانتصار".