وزير الدفاع الإسرائيلي لقواته: سترون غزة من الداخل قريبًا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لجنود المشاة المتجمعين على حدود قطاع غزة، أمس الخميس، إنهم سيشاهدون قريبا الجيب الفلسطيني "من الداخل"، مما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا.

وأضاف في مقطع مصور تدوالته وسائل إعلام عبرية، "أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من السكان إخلاء مناطق شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع حملة قصف جوي مكثفة يشهدها القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليه عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في التاريخ الإسرائيلي والذي نفذته حركة حماس، في 7 أكتوبر.