انتشار أمني في ميت عقبة تزامنا مع انتخابات نادي الزمالك

تمركزت منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة قوات من أمن الجيزة بمنطقة ميت عقبة تزامنا مع انتخابات نادي الزمالك وبدء توافد الناخبين للاشتراك في عملية التصويت.

وأشرف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية على نشر الخدمات الأمنية بمحيط بوابات النادي جميعا مع الدفع بدوريات مرورية لتسيير حركة السيارات حيث يتوافد الاعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

ويتنافس في انتخابات الزمالك 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و3 علي مقعد النائب و6 على مقعد أمين الصندوق، فيما ينافس 39 على عضويات فوق السن و 14 على عضوية تحت السن.

وضمت قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك كل من:

منصب الرئيس حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس: هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق: حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، وخالد لطيف، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن: أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسيني سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن: أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف.