عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نحن فداك يا أقصى.. ملايين المصريين يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أدى المصريين، صلاة الغائب على شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة، في الجامع الأزهر ومساجد محافظات مصر جميعا.

مساجد الشرقية المقام بها صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطينين

6 مساجد لأداء صلاة الغائب في المنوفية على أرواح شهداء غزة

صلاة الغائب على شهداء فلسطين

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن إقامة صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وقالت الأوقاف في بيان لها: مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

كيفية صلاة الغائب 

وصلاة الغائب على الميت هي مثلها مثل صلاة الجنازة يتوجه فيها الإنسان الى القبلة وينوي ويصلى على الغائب، فاهتم الإسلام بالفرد في حياته وبعد مماته، فقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحسان إلى الميت بالصلاة عليه، ومُعاملته بما ينفعه في قبره وما ينفعه يوم القيامة، ويجدر بالذكر أن صلاة الجنازة شروطها كشروط الصلاة من حيث الوضوء والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والنية، واستقبال القبلة، وستر العورة وفيما يلى توضيح تفصيلي ل كيفية صلاة الغائب على الميت .

كيفية صلاة الجنازة

صلاة الجنازة تكون عبارة عن أربع تكبيرات، لا يتم الزيادة عن ذلك، أو النقص في عدد التكبيرات، وكل تكبيرة تعد وكأنها ركعة من ركعات الصلاة، وسيتم ذكر ما الذي يتم بعد كل تكبيرة فيهم فيما يلي:

التكبيرة الأولى يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية يتم قولها وبعد ذلك يتم قراءة النصف الثاني من التشهد كالآتي: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد) وإن اقتصر على قوله: (اللهم صلِّ على محمد) فإنه يجوز.

التكبيرة الثالثة وبعدها يتم الدعاء للمتوفاة بكل الأدعية التي يرغب بها ومنها هذا الدعاء (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُا وَارْحَمْهُا وَعافِهِا وَاعْفِ عَنْهُا، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُا وَاغْسِلْهُا بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِا مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا داراً خَيراً من دارِها وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِا، وَزَوْجَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وَنَجِّهِا مِنَ النّارِ، وَقِها عَذابَ القَبْرِ).

التكبيرة الرابعة والأخيرة يتم قولها وبعد ذلك يتم قول الدعاء التالي “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله”، ويدعو الشخص المصلى للمتوفى، ولكل المسلمين جميعا، وينهي صلاته بالتسليم على يمينه، ثم على شماله.

دعاء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة أفضل دعاء فيها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

كيفية صلاة الغائب صلاة الغائب فلسطين صلاة الجنازة كيفية صلاة الجنازة دعاء صلاة الجنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة: مصر بلد ذات سيادة ويجب ادراك قوانينها

ملحمة أمام معبر رفح.. المعدات تمهد الطريق والأمم المتحدة تكشف موعد دخول المساعدات

من معبر رفح.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار على غزة

تضامنا مع فلسطين.. المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية| فيديو

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

بلاش نعاقبهم مرتين.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ