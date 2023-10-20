6 مساجد لأداء صلاة الغائب في المنوفية على أرواح شهداء غزة

يؤدي اليوم العشرات من أبناء محافظة المنوفية صلاة الغائب علي أرواح شهداء غزة في 6 مساجد بمراكز المحافظة عقب صلاة الجمعة.

ومن هذه المساجد مسجد سيدي خميس ومسجد الرحمة بمدينة شبين الكوم ومسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء ومسجد الهدي شبين الكوم ومسحد الشهداء ببركة السبع ومسجد زوين بمركز منوف.

ويشارك مديرو مديرية الأوقاف في المراكز ووكلاء المديرية ومدير الدعوة في أداء صلاة الغائب في مساجد المحافظة.

كما تنطلق مسيرة حاشدة في مدينة شبين الكوم بشارع الاستاد عقب صلاة الجمعة، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي علي غزة والقصف المستمر وازهاق أرواح الأبرياء.