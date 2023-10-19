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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دقيقة حداد على شهداء غزة في اجتماع مناقشة الأوضاع الإدارية للعاملين بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

عقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا بأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة  ،وأمناء عام الجامعة المساعدين.

بدأ اللقاء بدعوة رئيس الجامعة الحضور  للوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة .

وأكد رئيس الجامعة، أن الإجتماع عقد  لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة  والرد  على شكاوى واستفسارات  العاملين،  مؤكدا على أهمية الجهاز الإداري بالجامعة  و مضيفا أن الجامعة  تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات وزيادة في عدد  المنشأت الجامعية،  فضلا عن إضافة العديد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات  الجامعة والجامعة  الأهلية.

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 واشار إلي أن الجامعة تعمل وفقا لخطة عمل هادفة  على كافة المستويات تماشيا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الكامل لتطوير التعليم الجامعى.

وتحدث رئيس الجامعة عن أهم القضايا التى تهتم بها الجامعة وأهمية تكاتف الجميع للنهوض بها وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام .

واستعرض  رئيس الجامعة نتائج بحث   الشكاوى التى تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري،  مشيرا إلي مشروعية هذه الطلبات   وقام بالرد على كل موضوع بها و عرض تقارير  اللجان المكلفة ببحث الشكوى والرد عليها والإجراءات التى تمت من مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة والشئون القانونية ووزارة المالية  ، مؤكدا أنه يدعم الجهاز الإداري بكافة السبل القانونية المتاحة ويسعى لحل مشاكل الجميع فى إطار  الأطر العامة لقانون الخدمة المدنية  وقانون تنظيم الجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة انه يهتم بكل الشكاوي وطلبات العاملين المشروعة وتحقيق العدالة بين العاملين وفقا للقوانين المنظمة.

وأعلن القاصد أن الجامعة تعمل منذ فترة علي إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة تمشيا مع ما يشهده الجهاز الإداري بالدولة من تطوير مشيرا إلي أن الجامعة تعد لعقد إختبارات إعلان مديري الإدارات  الأخير خلال الأسبوع القادم  ، بالإضافة إلي الإعلان عن شغل وظائف ٢٧ وظيفة مدير عام  خلال  الأيام  القادمة . 
إلى جانب تعديل  الوصف الوظيفي  لبعض الوظائف بما يتناسب مع سياسة الدولة نحو تطوير الجهاز الاداري للدولة.

كما وجه القاصد إلي ضرورة مراعاة  معايير السلامة والجودة المهنية حفاظا على سلامة العاملين وتشكيل لجنة للتأكد من  تطبيق قواعد السلامة المهنية بوحدات الجامعة والكليات. 
وأعلن رئيس الجامعة عن إتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والقانوية لتحسين  الموارد المالية للعاملين بالجامعة وفقا للقوانين المنظمة ، وتم  مخاطبة  الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

كما أشار رئيس الجامعة إلي زيادة  قيمة ملاحظة لجان الإمتحانات إلى ٥٠ جنية و٦٠ جنيه أيام الراحات والعطلات .

ودعا القاصد عمداء الكليات إلي تحفيز العاملين معنويا عن طريق وضع آلية لتكريم الجهاز الإداري وتحفيز المتميزين ، مؤكدا علي حرصه  علي عقد لقاءات دورية بالجهاز الإداري بالجامعة وأن بابه دائما مفتوح للجميع.

أرواح شهداء غزة التنمية المستدامة الشاملة التعليم الجامعي البرامج الدراسية الجديدة الجهاز الإدارى بالجامعة الدراسات العليا والبحوث جامعة المنوفية شئون الدراسات العليا والبحوث

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