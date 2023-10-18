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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي نقيب الأطباء الجديد ويناقشان أوجه التعاون لدعم القطاع بالمحافظة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية مع نقيب الأطباء

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية الجديد بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، حيث قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية لنقيب الأطباء على توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له دوام التوفيق والسداد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.


وتناول اللقاء ، مناقشة الدور الرائد لنقابة الأطباء ومساهمتها الفعالة فى توفير التدريب المناسب للأطباء وتقديم رؤى مستقبلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة ، وأكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للقطاع الصحى وتوفير كافة سبل الرعاية الكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية ، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية.

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وأعرب نقيب الأطباء الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية ، مثمناً دوره الحيوي والمميز فى دعم القطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي باعتباره أحد المحاور الإستراتيجية للجمهورية الجديدة.

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