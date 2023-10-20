سلطة الكول سلو أو سلطة الملفوف، هي واحدة من ألذّ أطباق السلطة التي تقدّمها المطاعم دائمًا بجانب الوجبات الدسمة كأحد المقبّلات الشهيّة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وبنفس المزاق.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الكول سلو الطازجة، وهي من السلطات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة الكول سلو

على أصولها.. طريقة عمل سلطة الكول سلو

مقادير طريقة عمل سلطة الكول سلو :

1 كرنب مفروم فرمًا خشنًا

4 جزر مفروم فرمًا خشنًا

½ كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة سكر

½ 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل سلطة الكول سلو :

_ نضع في بولة كبيرة كل من: الملفوف، الجزر.

_ نخلط في وعاء كل من: المايونيز، السكر، عصير الليمون، الخل الأبيض، الملح، الفلفل الأسود.

_ نسكب خليط المايونيز على خليط الملفوف والجزر.

_ نقلّب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس، ثم ندخل البولة إلى الثلاجة لساعتين ثم تقدّم سلطة الكول سلو.