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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب دولي شهير في مدرجات مباراة الأهلي وسيمبا الليلة

فينجر
فينجر

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي "الدوري الأفريقي".


وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرسين فينجر من ملعب مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا ، الأربعاء الماضي ، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى

 

 

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