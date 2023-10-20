عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. قنابل مضيئة في محيط مارون الراس وفوقها

ارشيفي
ارشيفي

أفادت قناة الميادين بإطلاق قنابل مضيئة بشكلٍ مُستمر في محيط مارون الراس وفوقها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة ذكرت في وقت سابق  أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى في جنوب لبنان.

وقال موقع "النشرة" اللبناني، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت محيط مستشفى ‎ميس الجبل الحكومي في جنوب لبنان.

وتستمر الاشتباكات المتقطعة بين الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله في جنوب لبنان، والتي أوقعت جرحى وقتلى من الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم لرواد المصارعة

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

هل يفعلها العرب مثل حرب أكتوبر؟| انحسار تدفق الغاز الإسرائيلي.. قصة ناقلة مصر والجزائر

تجنب انتشار الصراع.. أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني بعد لقاء السيسي

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

عاجل.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قبل لقاء الأهلي وسيمبا.. إنفانتينو يكشف فريقه المفضل في دوري السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.. حزب الله يستهدف ثكنة برايت الإسرائيلية بالصواريخ

إصابات مؤكدة للإسرائيليين.. حزب الله يكثف هجماته ضد قوات الاحتلال في لبنان

ترشيحاتنا

خانها مع فتاة.. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن انفصالها عن شريك حياتها

الأنروا: الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف 5 مدارس في قطاع غزة

تعليم القليوبية تعلن إطلاق منصة بث مباشر لطلاب المدارس

أكدا ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

مستشار بالأكاديمية العسكرية : أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تخطر المترشح المستبعد الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. أسرة فلسطينية تقيم حفل عيد ميلاد بين الأنقاض في غزة

بدي شعرة منه.. فلسطيني صغير السن يودع شقيقه بطريقة مؤثرة

بدي يوسف.. مشهد صادم لطبيب يجد جثة ابنه بين المصابين في غزة

طريقة عمل بسكوت الشوفان والموز | بمذاق لا يقاوم

فيديو

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

أبكى الجميع.. قصة الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي وماذا فعلت معه هيا الشعيبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ