العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026
إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب
بنداري: وفرنا صناديق اقتراع وأدوات مكتبية لتتمكن كل لجنة انتخابية من أداء دورها على أكمل وجه
تركيا تحذّر من تكلفة الدعم الأوروبي الضخمة لأوكرانيا: عبء اقتصادي ضخم
إصابة 5 أشخاص في حريق شب بمعرض أدوات منزلية بالقليوبية
لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب
«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
إرحل .. طارق السيد يهاجم المدير الفني للزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة
عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج
سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025
«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو
رياضة

نجم الزمالك : أحسن حارس مرمي في مصر خارج المنتخب

علا محمد

علّق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، على عدم انضمام أحمد الشناوي لقائمة المنتخب الوطني المصري الأول في المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب أسامة عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أحسن حارس مرمى في مصر برا المنتخب".

وكان تامر عبد الحميد قد صرّح خلال برنامج "ستاد المحور" بأن أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، مشيدًا بالأداء الكبير الذي قدمه مؤخرًا مع فريق بيراميدز.

وأضاف عبد الحميد: "حسام حسن يحافظ دائمًا على قوام المنتخب الوطني، ولا يحب تغيير اختياراته في المعسكرات المتتالية".

أسامة حسن نجم الزمالك السابق الزمالك أحمد الشناوي للمنتخب الوطني المصري جيبوتي غينيا بيساو تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

ضابط الشرطة يسيطر على الشاب

ملازم برتبة بطل.. شاب مخمور يثير الذعر وضابط شجاع يعيد النظام| صور

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يعقد لقاءً موسعًا مع مستثمري السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية

الحضانة الدامجة

الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

بالصور

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أسود جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

