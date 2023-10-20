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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني سابق يطالب بمحاكمة نتنياهو بسبب جرائم الحرب ضد غزة

نتنياهو
نتنياهو

طالب كامل أحمد، عضو مجلس النواب سابقا، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، وذلك بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الأشقاء في فلسطين، معقبًا: «ما يجري الآن في غزة دليل على فشل الجيش الإسرائيلي».

 

وقال كمال أحمد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رفض عدة مرات توطين الأشقاء في فلسطين مقابل الحصول على مليارات الدولارات، موضحًا أن هذا المشروع عرض على القيادة السياسية المصرية على مدار عقود مختلفة وتم رفضه، ولن يكون هناك أي نية لعقد صفقة قرن.

وقت المخاطرة


وتابع: الشعب المصري شعب وطني ويقف داعما للوطن وقت المخاطرة، وما حدث اليوم في ميادين مصر رسالة لكل دول العالم، أن الشعب المصري دائما ما خلف قيادته السياسية خاصة التي تمس الأمن القومي.

أوضح كمال أحمد، أن الموقف الغربي تجاه جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني غريب للغاية، مؤكدُا أن الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا لمد العون لإسرائيل لكسب الثقة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الجيش الإسرائيلي الانتخابات الرئاسية الإعلامي مصطفى بكري الشعب الفلسطيني السياسية المصرية انتخابات الرئاسية

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