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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

50 شخصية عربية تطالب المشاركين بقمة القاهرة للسلام بموقف رافض للعدوان الإسرائيلي

صدى البلد

طالبت عدد من الشخصيات العربية، المؤتمر الإقليمى الدولى “قمة القاهرة للسلام”، بعدد من المطالب حول القضية الفلسيطنية وما تقوم به إسرائيل من حرب متمادية بحق الشعب الفلسطينى، من خلال مذكرة تم تقديمها بهذا الشأن

 وجاء نصها المذكرة كالتالي :  امين عام الامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، بإسم شخصيات عربية من عدة أقطار، نقدم لكم رسالةً تتعلق بموقف هذه الشخصيات مما يجري الآن في غزة والضفة الغربية، وبما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية المحقَّة إزاء ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة متمادية بحق الشعب العربي الفلسطيني من حصار وقصف وقتل وتجويع يستهدف الأبرياء والآمنين، ويمنع عن الناس الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ويدمّر المستشفيات والمدارس ودور العبادة والخدمات العامة والأبنية السكنية.

وأمام إعلان إسرائيل عن عزمها لارتكاب نكبةٍ ثانية عبر تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر وتوطأة لها لتهجير أهل الضفة الغربية الى الأردن. وفي هذا السياق، فإننا نثمِّن الموقف الوطني الصارم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رفضهم لخطة التهجير الشيطانية.

وأمام الانحياز الغربي السافر إلى جانب إسرائيل الذي يدعمها في ما ترتكبه من أعمال إجرامية ووحشية.

فإن الموقعين أدناه يطالبوا المجتمعين بما يلي:

أولاً:اتخاذ موقف موحد رافض للعدوان وداعٍ لاستثمار المكانة المعنوية والمادية والاقتصادية للدول العربية والدول الصديقة في تعزيز الجهود لمواجهة وردع ووقف هذا العدوان الظالم، وفي فرض التزام إسرائيل وتطبيقها للقرارات الدولية ذات الصلة، وبانسحابها التام والفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ثانياً:البدء فوراً بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتمكين المستشفيات والمدارس التي تعرّضت للعدوان البربري في قطاع غزة من استئناف عملها.

ثالثاً: الشروع بترتيب عقد مؤتمر دولي مرتبط بسقفٍ زمني لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ ما أقرّته القمة العربية في بيروت عام 2002، والقائمة على أساس الأرض مقابل السلام وحلّ الدولتين.

رابعاً:إنشاء صندوق عربي ودولي لإعادة إعمار غزة والمناطق التي تم تدميرها في الضفة الغربية، والتعويض لآلاف الضحايا لمن استشهدوا أو أصيبوا في هذه الحرب المجنونة، وكذلك للذين فقدوا منازلهم.

خامسا: نطالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي بتعبئة الرأي العام الدولي لوقف العدوان وصيانة السلم والامن الدوليين واحترام مبادئ ونصوص القانون الدولي الانساني كما وردت في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، وبوضع حدٍّ نهائي لسياسة الكيل بمكيالين، والالتزام الواضح مع قضايا الشعوب، ودعم مطالبها في نيل الحرية والسيادة والاستقلال، والله ومصلحة العرب والإنسانية من وراء القصد.

 

 

الموقعون:

 

 الاسم والمنصبالبلد
  1. )
فخامة الرئيس امين الجميل رئيس جمهورية سابقلبنان
  1.  
فخامة الرئيس علي ناصر محمد رئيس جمهورية سابق - رئيس مجموعة السلام العربياليمن
  1.  
فخامة الرئيس ميشال سليمان رئيس جمهورية لبنان الأسبقلبنان
  1.  
دولة إياد علاوي رئيس وزراء سابقالعراق
  1.  
دولة طاهر المصري رئيس وزراء سابقالاردن
  1.  
دولة علي ابو الراغب رئيس وزراء سابقالاردن
  1.  
دولة فؤاد السنيورة رئيس وزراء سابقلبنان
  1.  
معالي صالح المطلك – نائب رئيس وزراء سابقالعراق
  1.  
معالي عمرو موسى – امين عام جامعة الدول العربية سابقا – وزير خارجية سابقمصر
  1.  
معالي ابو بكر القربي – وزير خارجية سابقاليمن
  1.  
معالي جعفر علاوي – وزير صحة سابقالعراق
  1.  
معالي سمير حباشنة – وزير داخلية سابق – امين عام مجموعة السلام العربي       الاردن
  1.  
معالي شبيب المالكي – وزير عدل سابقالعراق
  1.  
معالي صلاح عمر العلي – وزير اعلام سابق وممثل العراق الدائم في الامم المتحدة سابقاالعراق
  1.  
معالي طاهر البكاء – وزير تعليم سابقالعراق
  1.  
معالي علاء العلوان – وزير صحة سابقالعراق
  1.  
معالي قاسم داوود – وزير دولة لشوون الامن الوطني سابقالعراق
  1.  
معالي ليلى عبداللطيف – وزيرة عمل سابقالعراق
  1.  
معالي محمد الجبواني – وزير نقل سابقاليمن
  1.  
معالي محمد العرابي – وزير خارجية سابقمصر
  1.  
معالي محمد علي الحكيم – وزير خارجية سابقالعراق
  1.  
معالي مريم المنصورة الصادق المهدي - وزيرة خارجية سابقالسودان
  1.  
معالي مصطفى عثمان - وزير خارجية سابقالسودان
  1.  
معالي مكفولة بنت آكاط - وزيرة دولة سابقموريتانيا
  1.  
معالي نبيل فهمي – وزير خارجية سابقمصر
  1.  
معالي نعيم الربيعي – وزير اتصالات سابقالعراق
  1.  
سيادة النائب حاچم الحسني - رئيس مجلس نواب سابقالعراق
  1.  
سيادة النائب عاطف مغاوري – عضو مجلس نواب – مصرمصر
  1.  
سيادة النائب عبدالعزيز الجباري – نائب رئيس مجلس نواب سابقاليمن
  1.  
سيادة النائب محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي السابق - رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتيةالكويت
  1.  
سيادة النائب مصطفى بكري – عضو مجلس نواب - مصرمصر
  1.  
سيادة النائب ميسون الدملوجي –مستشار رئاسة جمهورية سابق – عضو مجلس نواب سابقالعراق
  1.  
سعادة علي محسن حميد – سفير سابق في الجامعة العربية اليمن
  1.  
سعادة محمد الصلال – سفير سابق في الجامعة العربيةالكويت
  1.  
السيد اكرم عبداللطيف رئيس بنك القدسفلسطين
  1.  
المهندس خالد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة للمياه سابقاليمن
  1.  
    السيد فخري كريم – رئيس مؤسسة المدى الاعلاميةالعراق
  1.  
الدكتور زهير حمادي امين عام مجلس الوزراء سابقالعراق
  1.  
الدكتور سمير الخفاف قائد شعبيالعراق
  1.  
‏الدكتور صباح عبرو  قائد شعبيالعراق
  1.  
المحامي ضياء السعدي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين سابقالعراق
  1.  
السيد عباس زكي قيادي في فتحفلسطين
  1.  
الدكتور عبد الحسين شعبان نائب رئيس جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربيالعراق
  1.  
المحامي عبدالباري طاهر - نقيب الصحفييناليمن
  1.  
عبدالكريم السعدي - صحفياليمن
  1.  
السيد عزام الاحمد - عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتحفلسطين
  1.  
السيدة فائقة السيد – نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العاماليمن
  1.  
السيد محمد الحاج حسين - احد قادة تظاهرات تشرينالعراق
  1.  
الدكتور محمد الرميحي امين عام المجلس الوطني للثقافة والاداب سابقا، كاتب ومفكر الكويت
  1.  
الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة العربيةفلسطين

            

 

الشعب الفلسطيني غزة المؤتمر الإقليمى الدولى القضية الفلسيطنية إسرائيل الأمم المتحدة قمة القاهرة للسلام

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