50 شخصية عربية تطالب المشاركين بقمة القاهرة للسلام بموقف رافض للعدوان الإسرائيلي

طالبت عدد من الشخصيات العربية، المؤتمر الإقليمى الدولى “قمة القاهرة للسلام”، بعدد من المطالب حول القضية الفلسيطنية وما تقوم به إسرائيل من حرب متمادية بحق الشعب الفلسطينى، من خلال مذكرة تم تقديمها بهذا الشأن
وجاء نصها المذكرة كالتالي : امين عام الامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، بإسم شخصيات عربية من عدة أقطار، نقدم لكم رسالةً تتعلق بموقف هذه الشخصيات مما يجري الآن في غزة والضفة الغربية، وبما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية المحقَّة إزاء ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة متمادية بحق الشعب العربي الفلسطيني من حصار وقصف وقتل وتجويع يستهدف الأبرياء والآمنين، ويمنع عن الناس الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ويدمّر المستشفيات والمدارس ودور العبادة والخدمات العامة والأبنية السكنية.
وأمام إعلان إسرائيل عن عزمها لارتكاب نكبةٍ ثانية عبر تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر وتوطأة لها لتهجير أهل الضفة الغربية الى الأردن. وفي هذا السياق، فإننا نثمِّن الموقف الوطني الصارم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رفضهم لخطة التهجير الشيطانية.
وأمام الانحياز الغربي السافر إلى جانب إسرائيل الذي يدعمها في ما ترتكبه من أعمال إجرامية ووحشية.
فإن الموقعين أدناه يطالبوا المجتمعين بما يلي:
أولاً:اتخاذ موقف موحد رافض للعدوان وداعٍ لاستثمار المكانة المعنوية والمادية والاقتصادية للدول العربية والدول الصديقة في تعزيز الجهود لمواجهة وردع ووقف هذا العدوان الظالم، وفي فرض التزام إسرائيل وتطبيقها للقرارات الدولية ذات الصلة، وبانسحابها التام والفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ثانياً:البدء فوراً بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتمكين المستشفيات والمدارس التي تعرّضت للعدوان البربري في قطاع غزة من استئناف عملها.
ثالثاً: الشروع بترتيب عقد مؤتمر دولي مرتبط بسقفٍ زمني لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ ما أقرّته القمة العربية في بيروت عام 2002، والقائمة على أساس الأرض مقابل السلام وحلّ الدولتين.
رابعاً:إنشاء صندوق عربي ودولي لإعادة إعمار غزة والمناطق التي تم تدميرها في الضفة الغربية، والتعويض لآلاف الضحايا لمن استشهدوا أو أصيبوا في هذه الحرب المجنونة، وكذلك للذين فقدوا منازلهم.
خامسا: نطالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي بتعبئة الرأي العام الدولي لوقف العدوان وصيانة السلم والامن الدوليين واحترام مبادئ ونصوص القانون الدولي الانساني كما وردت في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، وبوضع حدٍّ نهائي لسياسة الكيل بمكيالين، والالتزام الواضح مع قضايا الشعوب، ودعم مطالبها في نيل الحرية والسيادة والاستقلال، والله ومصلحة العرب والإنسانية من وراء القصد.
الموقعون:
|الاسم والمنصب
|البلد
|فخامة الرئيس امين الجميل رئيس جمهورية سابق
|لبنان
|فخامة الرئيس علي ناصر محمد رئيس جمهورية سابق - رئيس مجموعة السلام العربي
|اليمن
|فخامة الرئيس ميشال سليمان رئيس جمهورية لبنان الأسبق
|لبنان
|دولة إياد علاوي رئيس وزراء سابق
|العراق
|دولة طاهر المصري رئيس وزراء سابق
|الاردن
|دولة علي ابو الراغب رئيس وزراء سابق
|الاردن
|دولة فؤاد السنيورة رئيس وزراء سابق
|لبنان
|معالي صالح المطلك – نائب رئيس وزراء سابق
|العراق
|معالي عمرو موسى – امين عام جامعة الدول العربية سابقا – وزير خارجية سابق
|مصر
|معالي ابو بكر القربي – وزير خارجية سابق
|اليمن
|معالي جعفر علاوي – وزير صحة سابق
|العراق
|معالي سمير حباشنة – وزير داخلية سابق – امين عام مجموعة السلام العربي
|الاردن
|معالي شبيب المالكي – وزير عدل سابق
|العراق
|معالي صلاح عمر العلي – وزير اعلام سابق وممثل العراق الدائم في الامم المتحدة سابقا
|العراق
|معالي طاهر البكاء – وزير تعليم سابق
|العراق
|معالي علاء العلوان – وزير صحة سابق
|العراق
|معالي قاسم داوود – وزير دولة لشوون الامن الوطني سابق
|العراق
|معالي ليلى عبداللطيف – وزيرة عمل سابق
|العراق
|معالي محمد الجبواني – وزير نقل سابق
|اليمن
|معالي محمد العرابي – وزير خارجية سابق
|مصر
|معالي محمد علي الحكيم – وزير خارجية سابق
|العراق
|معالي مريم المنصورة الصادق المهدي - وزيرة خارجية سابق
|السودان
|معالي مصطفى عثمان - وزير خارجية سابق
|السودان
|معالي مكفولة بنت آكاط - وزيرة دولة سابق
|موريتانيا
|معالي نبيل فهمي – وزير خارجية سابق
|مصر
|معالي نعيم الربيعي – وزير اتصالات سابق
|العراق
|سيادة النائب حاچم الحسني - رئيس مجلس نواب سابق
|العراق
|سيادة النائب عاطف مغاوري – عضو مجلس نواب – مصر
|مصر
|سيادة النائب عبدالعزيز الجباري – نائب رئيس مجلس نواب سابق
|اليمن
|سيادة النائب محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي السابق - رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية
|الكويت
|سيادة النائب مصطفى بكري – عضو مجلس نواب - مصر
|مصر
|سيادة النائب ميسون الدملوجي –مستشار رئاسة جمهورية سابق – عضو مجلس نواب سابق
|العراق
|سعادة علي محسن حميد – سفير سابق في الجامعة العربية
|اليمن
|سعادة محمد الصلال – سفير سابق في الجامعة العربية
|الكويت
|السيد اكرم عبداللطيف رئيس بنك القدس
|فلسطين
|المهندس خالد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة للمياه سابق
|اليمن
|السيد فخري كريم – رئيس مؤسسة المدى الاعلامية
|العراق
|الدكتور زهير حمادي امين عام مجلس الوزراء سابق
|العراق
|الدكتور سمير الخفاف قائد شعبي
|العراق
|الدكتور صباح عبرو قائد شعبي
|العراق
|المحامي ضياء السعدي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين سابق
|العراق
|السيد عباس زكي قيادي في فتح
|فلسطين
|الدكتور عبد الحسين شعبان نائب رئيس جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربي
|العراق
|المحامي عبدالباري طاهر - نقيب الصحفيين
|اليمن
|عبدالكريم السعدي - صحفي
|اليمن
|السيد عزام الاحمد - عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح
|فلسطين
|السيدة فائقة السيد – نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام
|اليمن
|السيد محمد الحاج حسين - احد قادة تظاهرات تشرين
|العراق
|الدكتور محمد الرميحي امين عام المجلس الوطني للثقافة والاداب سابقا، كاتب ومفكر
|الكويت
|الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة العربية
|فلسطين