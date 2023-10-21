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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب نقصان مياه الردياتير في السيارة

صدى البلد

في حالة نقص مياه الردياتير أو تلفه لأي سبب من الأسباب، يؤثر ذلك سلبا على أداء وكفاءة المحرك، وقد يؤدي الى تلف المحرك.

 

ويعتبر الردياتير من أهم مكونات السيارة الداخلية، حيث يعتبر المسئول الأول عن تبريد المحرك وخفض درجة حرارته وعدم زيادتها عن النطاق المطلوب، لذلك يحتاج لاهتمام وعناية خاصة.

 

أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة:

وجود كمية من الهواء داخل الردياتير، مما يؤدي الى نقص المياه داخل الردياتير.

عطل في مضخة الماء المسؤولة عن تبريد المحرك.

تسريب في الغطاء أسفل الردياتير.

خلل بمروحة السيارة، وهي أحد العوامل لتبريد السيارة، مما يؤدي إلى نقص مياه الردياتير.

نسيان أو إهمال متابعة مستوى الماء، ويحدث فقد الماء طبيعيا بسبب الحرارة.

تلف الجوان (كازكيت رأس المحرك).

حدوث ثقب داخل الأنابيب المقاومة للحرارة والبرودة الموجودة داخل الردياتير.

وجود عطل في منظم الحرارة الموجود بالسيارة (الثرموستات).

تسريب من قربة المياه في محرك السيارة.

وجود تسريب في أحد أنابيب نظام التبريد في السيارة.

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