رسالة هامة للجماهير.. أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة الزمالك

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء ومعه أعضاء قائمته بشكل رسمي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض.



وقال حسين لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: "يوم كان جميل وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح وإحنا مطالبين بتحقيق اللي أعلناه ونكون سبب في فرح لجماهير الزمالك".



وأضاف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد: "أحب أقول لجماهير نادي الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور اللي تفرحوا بيها ونعيد الزمالك لأمجاده".

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.



وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:



الرئيس



حسين لبيب 15229 صوتا



نائب الرئيس



هشام نصر 9483 صوتا



منصب أمين الصندوق



حسام المندوه 12431 صوتا



فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا



أعضاء الزمالك تحت السن



نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا