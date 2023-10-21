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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة هامة للجماهير.. أول تعليق من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة الزمالك

صدى البلد

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء ومعه أعضاء قائمته بشكل رسمي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

وقال حسين لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: "يوم كان جميل وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح وإحنا مطالبين بتحقيق اللي أعلناه ونكون سبب في فرح لجماهير الزمالك".

وأضاف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد: "أحب أقول لجماهير نادي الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور اللي تفرحوا بيها ونعيد الزمالك لأمجاده".

 

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر  14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا

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