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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| هتقدر تحل المشاكل

الميزان
الميزان

 برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) يتميز هؤلاء الأشخاص بالقدرة على التفكير العميق ولكن هذا يسبب لهم التردد في بعض الأحيان

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نستعرض لكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي 

برج الميزان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023

يقول التنبؤ اليومي للأبراج أن الانسجام يحكم اليوم وإن إحساسك الفطري بالتوازن والدبلوماسية موجود اليوم يا برج الميزان كعلامة على الشراكة، ستجد أن أي نزاعات أو مشكلات يمكن حلها بسهولة من خلال توظيف موهبتك الفريدة لرؤية جميع جوانب المعادلة

برج الميزان على الصعيد العاطفي

في ما يتعلق بالقلب، من المحتمل أن تشعر بمزيد من السحر والجاذبية اليوم يا برج الميزان وهذا هو الوقت المثالي للتركيز على تعزيز شراكاتك الرومانسية ورعاية اتصالاتك الحالية واستخدم موهبتك الدبلوماسية للتواصل بشكل مفتوح مع أحبائك، وبذل جهد للاستماع وفهم احتياجاتهم حقًا ومن خلال إعطاء الأولوية للانسجام في علاقاتك، ستختبر مستويات أعمق من العلاقة الحميمة والتواصل

توقعات برج الميزان مهنيا

يعد إحساسك الشديد بالتوازن والعدالة أحد الأصول في حياتك المهنية أيها الميزان واستخدم مهاراتك الدبلوماسية للتغلب على أي تحديات تنشأ في مكان العمل اليوم.

إن قدرتك على رؤية جميع جوانب المعادلة والتوسط في النزاعات ستكون موضع تقدير كبير من قبل زملائك ورؤسائك. ركز على بناء علاقات قوية وإيجابية مع الآخرين لتعزيز آفاق حياتك المهنية.

توقعات برج الميزان صحيا

صحتك ورفاهيتك في ازدياد، أيها الميزان و استفد من هذه الطاقة الإيجابية من خلال دمج العادات الصحية والروتين في حياتك اليومية.

ركز على التوازن والانسجام في جميع مجالات حياتك، بدءًا من نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية وحتى عملك والتزاماتك الاجتماعية و إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية ورعاية صحتك العاطفية للحفاظ على الصحة والحيوية المثلى.

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