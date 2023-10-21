سامسونج تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلى للطى فى 2024

أفادت تقارير أن علامة سامسونج الكورية الجنوبية تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلة للطى فى العام المقبل 2024، والمتمثلة فى أجهزة Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 الحالية، وبالطبع Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 المنتظر طرحها أيضاً.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقنى، باعت سامسونج 10 ملايين جهاز هذا العام من فئة الشاشات القابلى للطى، من خلال 3 ملايين جهاز Galaxy Z Fold4 و Z Flip4، و 7 ملايين جهاز من Galaxy Z Fold5 و Z Flip5، على الرغم من تخطيطها لبيع 16 مليون نسخة، إلا أن حصيلة مبيعاتها جاءت أقل بنسبة 62% وهو رقم ضخم.

كشفت التقارير أيضاً أن السبب فى انخفاض مبيعات سامسونج عن خطلتها المطروجة بسبب المنافسة مع Mate X3 و Mate X5 من الصانع الصينى العريق هواوى.

يذكر أن شركة سامسونج Samsung، قد تطلق التحديث التجريبي من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14، لهاتفي Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 في أكتوبر وهو ما قد تم بالفعل.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، أصدرت الشركة الكورية الجنوبية سامسونج، التحديث التجريبي One UI 6.0، لسلسلة Galaxy S23 بوتيرة متكررة بشكل متزايد في الأيام القليلة الماضية، واليوم تم إصدار تحديث آخر لهواتف Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra.